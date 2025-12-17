WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    "Bloomberg": ABŞ Avropa İttifaqını İT şirkətlərinə tətbiq edilən vergilərə görə qisasla hədələyib

    İKT
    • 17 dekabr, 2025
    • 03:42
    Bloomberg: ABŞ Avropa İttifaqını İT şirkətlərinə tətbiq edilən vergilərə görə qisasla hədələyib

    ABŞ Avropa İttifaqını (Aİ) Brüsselin Amerika İT şirkətlərinə vergi tətbiq etmək planlarına görə qisas almaqla hədələyib.

    Bu barədə "Report" "Bloomberg" agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Mübahisəyə səbəb Aİ-nin "Google", "Apple", "Meta", "X" və "Amazon" şirkətlərinə qarşı yönəlmiş tənzimləmələridir.

    İddia olunur ki, əgər Brüssel bu "diskriminasiya siyasətini" davam etdirərsə, ABŞ aralarında "Siemens", "Spotify", "DHL", "SAP" və digər təşkilatların da olduğu iri Avropa şirkətlərinə qarşı rüsumlar tətbiq edəcək.

    "ABŞ-nin bu əsassız tədbirlərə qarşı mübarizə aparmaq üçün bütün mövcud alətlərdən istifadə etməkdən başqa seçimi qalmayacaq. ABŞ qanunvericiliyi digər məsələlərlə yanaşı, xarici xidmətlərə rüsum və məhdudiyyətlər qoyulmasına icazə verir", - deyə məlumatda bildirilir.

    Xatırladaq ki, dekabrın əvvəlində Avropa Komissiyası Aİ-nin rəqəmsal xidmətlər haqqında qanununa uyğun olaraq şəffaflığın təmin edilməsi qaydalarını pozduğuna görə "X" sosial şəbəkəsinə 120 milyon avro məbləğində cərimə tətbiq edib.

    ABŞ Avropa İttifaqı qisas
    Bloomberg: ЕС может грозить месть из-за налогов на американские IT-компании

    Son xəbərlər

    03:42

    "Bloomberg": ABŞ Avropa İttifaqını İT şirkətlərinə tətbiq edilən vergilərə görə qisasla hədələyib

    İKT
    03:21

    BMT-dəki daimi nümayəndə: Azərbaycan milli səviyyədə rəqəmsal transformasiyanı strateji prioritet elan edib

    Xarici siyasət
    02:51

    NYT: ABŞ miqrantların saxlanılması üçün Quantanamodan istifadəni bərpa edib

    Digər ölkələr
    02:18

    Hyustonda Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti təşkil olunacaq

    Xarici siyasət
    02:10

    Almaniya "Patriot" HHM sistemlərinin Polşadan çıxarıldığını elan edib

    Digər ölkələr
    01:43

    Makron Aİ-ni Çinlə ticarət disbalansını aradan qaldırmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    01:18
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Bacoğlu necə Haykavan oldu?"

    Daxili siyasət
    00:52
    Foto

    "Sabah" basketbol komandası FIBA Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb

    Komanda
    00:51

    Yeddi ölkənin vətəndaşlarının ABŞ-yə girişi qadağan edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti