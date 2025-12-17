Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Bloomberg: ЕС может грозить месть из-за налогов на американские IT-компании

    ИКТ
    17 декабря, 2025
    • 03:17
    Bloomberg: ЕС может грозить месть из-за налогов на американские IT-компании

    США пригрозили Европейскому союзу (ЕС) местью из-за планов Брюсселя обложить налогами американские IT-компании.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Bloomberg.

    Поводом для спора стало регулирование ЕС, направленное против Google, Apple, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), X и Amazon.

    Утверждается, что в случае, если Брюссель продолжит "дискриминационную политику", США введут сборы против крупных европейских компаний, включая Siemens, Spotify, DHL, SAP и другие организации.

    "У США не будет другого выбора, кроме как начать использовать все имеющиеся инструменты для противодействия этим необоснованным мерам. Законодательство США разрешает, помимо прочего, устанавливать сборы и ограничения на зарубежные услуги", - говорится в сообщении.

    Напомним, что в начале декабря Европейская комиссия наложила на соцсеть X штраф в размере 120 млн евро за нарушение обеспечения прозрачности в соответствии с законом ЕС о цифровых услугах (DSA).

    США Евросоюз штрафы налоги
    "Bloomberg": ABŞ Avropa İttifaqını İT şirkətlərinə tətbiq edilən vergilərə görə qisasla hədələyib

