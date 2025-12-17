Bloomberg: ЕС может грозить месть из-за налогов на американские IT-компании

США пригрозили Европейскому союзу (ЕС) местью из-за планов Брюсселя обложить налогами американские IT-компании.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Поводом для спора стало регулирование ЕС, направленное против Google, Apple, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), X и Amazon.

Утверждается, что в случае, если Брюссель продолжит "дискриминационную политику", США введут сборы против крупных европейских компаний, включая Siemens, Spotify, DHL, SAP и другие организации.

"У США не будет другого выбора, кроме как начать использовать все имеющиеся инструменты для противодействия этим необоснованным мерам. Законодательство США разрешает, помимо прочего, устанавливать сборы и ограничения на зарубежные услуги", - говорится в сообщении.

Напомним, что в начале декабря Европейская комиссия наложила на соцсеть X штраф в размере 120 млн евро за нарушение обеспечения прозрачности в соответствии с законом ЕС о цифровых услугах (DSA).