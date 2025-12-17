Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В регионе
    • 17 декабря, 2025
    • 03:30
    В РФ заявили, что могут заменить Великобританию в технологической сделке с США

    Россия может в конечном счете заменить Великобританию в крупной технологической сделке с Соединенными Штатами.

    Как передает Report, такое мнение выразил специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

    "Возможно, в конце концов Россия заменит Великобританию в крупной технологической сделке с США. Великобритании необходимо научиться решать реальные, а не вымышленные проблемы", - написал он, приложив фотографию с заголовком газеты Financial Times (FT) о приостановке США действия технологического соглашения с Британией из-за торговой сделки.

    Ранее Financial Times со ссылкой на чиновников Великобритании сообщила, что США приостановили действие технологического соглашения с британской стороной на фоне растущего недовольства в Вашингтоне ходом торговых переговоров с Лондоном. Заключенный в сентябре договор о "технологическом процветании", направлен на стимулирование сотрудничества между двумя странами в сферах искусственного интеллекта (ИИ), квантовых вычислений и ядерной энергетики.

    Технологическое соглашение предполагало инвестиции в размере £31 млрд (около $42 млрд) в британскую экономику со стороны американских компаний Microsoft, Nvidia, Google и OpenAI. Ожидалось, что в результате сделки после получения 120 тыс. графических процессоров Nvidia к концу 2026 года в Великобритании появится крупнейший подобный кластер в Европе. Microsoft планировала вложить $30 млрд в течение четырех лет в инфраструктуру, связанную с технологиями ИИ, в том числе для создания крупнейшего в стране суперкомпьютера на базе 23 тыс. чипов.

    Согласно данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), Москва, будучи ведущим российским инновационным кластером, занимает в соответствующем рейтинге 48-е место.

