Постпред при ООН: Азербайджан объявил цифровую трансформацию национальным приоритетом

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев, выступая на заседании высокого уровня по общему обзору реализации результатов Всемирного саммита по информационному обществу (WSIS) Генеральной Ассамблеи ООН.

Дипломат отметил, что спустя два десятилетия после проведения WSIS цифровая трансформация стала необходимым фактором устойчивого развития. Цифровые технологии, подчеркнул постпред, формируют способы управления обществами, образования, инноваций и коммуникации, однако выгоды от этой трансформации все еще распределяются неравномерно.

Посол отметил, что по мнению Азербайджана, всеобщая, доступная, безопасная и значимая цифровая связь составляет основу Целей устойчивого развития (ЦУР). Он также напомнил, что в прошлом месяце Азербайджан принимал Всемирную конференцию по развитию телекоммуникаций.

"Азербайджан определил цифровую трансформацию на национальном уровне стратегическим приоритетом и предпримет шаги в этом направлении в рамках реализации "Стратегии развития цифровой экономики на 2026-2029 годы". Стратегия нацелена на инклюзивный экономический рост, развитие устойчивой цифровой экономики, предусматривает расширение высококачественной цифровой инфраструктуры, усиление цифровых навыков и продвижение инноваций.

Правительство Азербайджана сделало крупные инвестиции в развитие широкополосного интернета, цифровых государственных услуг и инноваций. В частности, модель ASAN Xidmət получила международное признание благодаря прозрачному, эффективному и ориентированному на граждан подходу, показывая, что объединение цифровых технологий с институциональными реформами является эффективным примером для повышения инклюзивности, улучшения качества услуг и укрепления доверия между гражданами и государством", - заявил Т. Мусаев.

Он также указал, что Азербайджан, вместе с тем, поддерживает региональную цифровую связь с инициативой "Цифровой шелковый путь", нацелен на обеспечение безопасности и устойчивости Транс-Азиатской информационной инфраструктуры и поддерживает региональную интеграцию. В рамках пост-конфликтных восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджан обеспечивает инклюзивный рост и возможности трудоустройства для молодежи с развитием умных и устойчивых городов, цифровой инфраструктуры, зеленых технологий и инновационных экосистем.

Т. Мусаев подчеркнул, что Баку готов сотрудничать со всеми странами-членами и заинтересованными сторонами для построения инклюзивного, равноправного и устойчивого цифрового будущего, чтобы каждая страна могла определить свой путь цифрового развития и каждый человек мог воспользоваться возможностями информационного общества.