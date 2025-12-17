Управляющие крупнейшими фондами ожидают роста мировой экономики в 2026 году

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Портфельные управляющие все больше верят в будущее ускорение темпов роста мировой экономики.

    Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом свидетельствует последний в 2025 году опрос, проведенный аналитиками Bank of America (BofA) среди 203 управляющих, распоряжающихся активами на $569 млрд.

    Число респондентов, убежденных в том, что в 2026 году темпы роста мировой экономики вырастут, на 18% превысило количество тех, кто по-прежнему ждет замедления темпов роста. Столь оптимистичными управляющие фондами не были с августа 2021 года.

    Участники рынка фактически пересмотрели базовые ожидания на новый год. Опасения, что торговые войны приведут к замедлению американской и мировой экономик, не оправдались, и последние данные свидетельствуют о продолжении роста.

    По данным ОЭСР, рост экономики G20 (без учета США) в третьем квартале 2025 года ускорился до 0,8% в поквартальном выражении с 0,7% в апреле - июне. По оценке Минфина США, в третьем квартале ВВП страны вырос на 2,7% против 3,8% по итогам второго квартала, но снижение связано в значительной степени с шатдауном.

    Добавляют оптимизма инвесторам продолжающиеся шаги мировых регуляторов по снижению ставок. По данным BofA, за последние два года центробанки провели почти 320 понижений ставок, что стало самым продолжительным периодом за последние 25 лет. Причем текущий период снижения ставок происходит в отсутствие признаков рецессии и в условиях контролируемой инфляции.

    рост экономики ключевая ставка Bank of America
    Böyük fondların idarəçiləri 2026-cı ildə dünya iqtisadiyyatının artacağını gözləyirlər

