В село Сос выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Report, на данном этапе в село Сос Ходжавендского района возвращается 21 семья (94 человека).

Вернувшиеся в родные края жители выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную поддержку. Они также поблагодарили доблестную Азербайджанскую Армию, героических солдат и офицеров, а также почтили память шехидов, отдавших жизнь за освобождение наших земель.