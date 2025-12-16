В село Сос выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев
Внутренняя политика
- 16 декабря, 2025
- 06:30
В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.
Как сообщает Report, на данном этапе в село Сос Ходжавендского района возвращается 21 семья (94 человека).
Вернувшиеся в родные края жители выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную поддержку. Они также поблагодарили доблестную Азербайджанскую Армию, героических солдат и офицеров, а также почтили память шехидов, отдавших жизнь за освобождение наших земель.
