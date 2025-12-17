Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    • 17 декабря, 2025
    • 12:55
    Заместитель генсека НАТО посетит Армению

    Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская посетит Армению.

    Как сообщает Report, визит Шекеринской в Ереван состоится завтра, 18 декабря.

    В рамках визита она проведет встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном и министром обороны Суреном Папикяном.

    Кроме того в Ереване Шекеринская также встретится с представителями гражданского общества Армении и послами стран НАТО, отмечает пресс-служба альянса.

