Заместитель генсека НАТО посетит Армению

Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская посетит Армению.

Как сообщает Report, визит Шекеринской в Ереван состоится завтра, 18 декабря.

В рамках визита она проведет встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном и министром обороны Суреном Папикяном.

Кроме того в Ереване Шекеринская также встретится с представителями гражданского общества Армении и послами стран НАТО, отмечает пресс-служба альянса.