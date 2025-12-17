Заместитель генсека НАТО посетит Армению
17 декабря, 2025
- 12:55
Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская посетит Армению.
Как сообщает Report, визит Шекеринской в Ереван состоится завтра, 18 декабря.
В рамках визита она проведет встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном и министром обороны Суреном Папикяном.
Кроме того в Ереване Шекеринская также встретится с представителями гражданского общества Армении и послами стран НАТО, отмечает пресс-служба альянса.
