Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Скончался заслуженный педагог и чтец Надир Гусейнов

    Искусство
    • 17 декабря, 2025
    • 12:45
    Скончался заслуженный педагог и чтец Надир Гусейнов

    Скончался заслуженный педагог Азербайджана и мастер художественного чтения Надир Гусейнов.

    Об этом сообщили Report в Азербайджанском государственном университете культуры и искусства.

    Надир Гусейнов родился 25 апреля 1952 года в селе Гырмызыкянд Сальянского района (ныне Нефтчалинский район). Его первый заметный успех пришелся на 1975 год, когда он стал дипломантом Всесоюзного конкурса мастеров художественного чтения в Ленинграде.

    В последующие годы Гусейнов выступал ведущим на телевизионных программах, юбилеях и различных мероприятиях. В частности, на Азербайджанском государственном телевидении он был ведущим фольклорной программы "Озан". Долгое время он преподавал дисциплину "Сценическая речь" в Азербайджанском государственном университете культуры и искусства.

    В 2023 году, к 100-летию университета, Надир Гусейнов был удостоен почетного звания "Заслуженный педагог".

    Надир Гусейнов
    Əməkdar müəllim, bədii qiraətçi Nadir Hüseynov vəfat edib

    Последние новости

    13:44

    Фон дер Ляйен: Европе следует полагаться только на себя

    Другие страны
    13:39
    Фото
    Видео

    Президент Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий в Абу-Даби

    Внешняя политика
    13:23

    Вице-премьер РФ прибыл в Армению

    В регионе
    13:23

    Сербия не будет участвовать в саммите "ЕС-Западные Балканы"

    Другие страны
    13:21

    Официальный представитель АФФА принимает участие в пленарном заседании ФИФА

    Футбол
    13:20

    ЦБА оштрафовал должностных лиц трех НБКО

    Финансы
    13:19

    AzFina: Представители старшего поколения все еще не доверяют банкам

    Финансы
    13:10
    Фото

    SOCAR и BEOC подписали меморандум о сотрудничестве по месторождениям "Бахар" и "Гум-дениз"

    Энергетика
    13:08

    SOCAR и MOL Group подписали соглашение по "Шамахы-Гобустан"

    Энергетика
    Лента новостей