    Омер Болат и председатель TÜİB обсудили подготовку к Азербайджано-турецкому инвестфоруму

    Бизнес
    • 17 декабря, 2025
    • 12:50
    Омер Болат и председатель TÜİB обсудили подготовку к Азербайджано-турецкому инвестфоруму

    Министр торговли Турции Омер Болат принял в министерстве председателя правления Общественного объединения "Турецко-азербайджанские бизнесмены и промышленники" (TÜİB) Гусейна Бююкфырата.

    Как сообщает турецкое бюро Report, в ходе встречи обсуждались вопросы предстоящего II Азербайджано-турецкого инвестиционного форума, который пройдет в Баку.

    Отметим, что 23 декабря в Баку при совместной организации Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и TÜİB, а также при поддержке Министерства экономики Азербайджана и Министерства торговли Турции состоится II Азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

    В мероприятии примет участие делегация во главе с помощником президента Турции Джевдетом Йылмазом. В состав делегации войдут министр торговли Турции Омер Болат и другие официальные лица из обеих стран, а также представители государственных и частных учреждений, бизнес-ассоциаций.

    В рамках форума запланированы панельные сессии, посвященные вопросам развития межрегиональной торговли, энергетическому переходу, устойчивому развитию и инфраструктурным проектам.

    Türkiyənin ticarət naziri TÜİB sədri ilə II Azərbaycan–Türkiyə İnvestisiya Forumunu müzakirə edib
    Turkish Trade Minister, TUIB Chairman discuss 2nd Azerbaijan–Türkiye Investment Forum

