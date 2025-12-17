Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Баку состоялись обсуждения по азербайджано-турецкому военному сотрудничеству

    • 17 декабря, 2025
    • 12:29
    В Баку состоялись обсуждения по азербайджано-турецкому военному сотрудничеству

    Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял делегацию во главе со вторым начальником Генштаба ВС Турции генералом армии Левентом Эргюном, находящимся с официальным визитом в Азербайджане для участия в 17-м заседании Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

    Генерал-полковник З.Гасанов отметил, что стратегическое союзничество между Азербайджаном и Турцией основано на дружбе и братских отношениях, и подчеркнул важность мер, реализуемых в направлении дальнейшего развития военного сотрудничества. Было особо подчеркнуто важное значение сотрудничества в рамках Организации тюркских государств.

    В свою очередь генерал армии Л.Эргюн поблагодарил генерал-полковника З.Гасанова за организацию в Баку встреч в рамках 17-го заседания Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня, подчеркнув, что отношения между Азербайджаном и Турцией основываются на взаимном доверии и поддержке.

    На встрече был проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества между двумя братскими странами в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, а также по вопросам региональной безопасности и ряду других тем, представляющих взаимный интерес.

    В Баку состоялись обсуждения по азербайджано-турецкому военному сотрудничеству

    Закир Гасанов Левент Эргюн военное сотрудничество Азербайджан Турция
    Bakıda Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığına dair müzakirələr aparılıb
    Baku hosts discussions on military cooperation between Azerbaijani and Türkiye

