    • 17 декабря, 2025
    • 12:38
    Таджикистан требует от РФ объективного расследования убийства 10-летнего таджика в Одинцово

    МИД Таджикистана вызвал посла России в Таджикистане Семена Григорьева в связи с убийством накануне в подмосковном Одинцово своего 10-летнего гражданина Кобилджона Алиева.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства.

    "Посол России в Таджикистане Григорьев был вызван в МИД и ему была вручена нота с требованием провести российской стороной незамедлительное, объективное и беспристрастное расследование данного трагического инцидента и привлечь всех причастных лиц к ответственности по всей строгости закона", - говорится в заявлении.

    МИД также решительно осудил убийство и выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего школьника.

    Напомним, что инцидент произошел утром 16 декабря на территории Успенской средней школы в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа Московской области. Девятиклассник принес в учебное заведение нож, ранил охранника, распылил газовый баллончик, после чего нанес смертельное ножевое ранение десятилетнему ученику. Нападавший был задержан.

    Tacikistan Rusiyada 10 yaşlı məktəblinin qətlinin araşdırılmasını tələb edir
    Tajikistan demands objective probe by Russia into killing of 10-year-old Tajik boy

