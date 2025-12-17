Tacikistan Rusiyada 10 yaşlı məktəblinin qətlinin araşdırılmasını tələb edir

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Tacikistanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Moskvaətrafı Odintsovo şəhərində 10 yaşlı tacik məktəblinin dünən qətlə yetirilməsi ilə əlaqədar Rusiyanın ölkədəki səfiri Semyon Qriqoryevi çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin bəyanatında bildirilib.

    "Rusiyanın Tacikistandakı səfiri Semyon Qriqoryev XİN-ə çağırılıb və ona bu faciəli hadisənin dərhal, obyektiv və qərəzsiz araşdırılması və bütün əlaqəli şəxslərin qanunun tam sərtliyi ilə məsuliyyətə cəlb edilməsi tələbi ilə nota təqdim edilib", - bəyanatda qeyd edilib.

    XİN həmçinin qətli qətiyyətlə pisləyib və həlak olan məktəblinin ailəsinə və yaxınlarına dərin başsağlığı verib.

    Xatırladaq ki, hadisə dekabrın 16-sı səhər saatlarında Moskva vilayətinin Odintsovo şəhər dairəsinin Qorki-2 qəsəbəsindəki Uspenski orta məktəbinin ərazisində baş verib. Doqquzuncu sinif şagirdi tədris müəssisəsinə bıçaq gətirib, mühafizəçini yaralayıb, qaz balonu atıb və sonra on yaşlı şagirdə ölümcül bıçaq zərbəsi endirib. Hücum edən şəxs saxlanılıb.

