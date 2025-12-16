Умер актер Мартин Грелис

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    • 16 декабря, 2025
    • 15:06
    Актер Мартин Грелис, известный благодаря участию в кинокартине "Матрица", умер на 58-м году жизни.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом в Instagram сообщило агентство Грелиса Sophie Jermyn Management .

    "Мартин был яркой личностью, которая озаряла собой любое помещение, в котором находилась, - талантливый актер, добрый человек и замечательная душа. Наши соболезнования и мысли с его семьей и близкими в это трудное время" -, говорится в сообщении.

    Причина смерти не уточняется.

    Мартин Грелис начал свою актерскую карьеру в 1999 году, сыграв в фанатском проекте по "Звездным войнам" под названием "Темное искупление" (Star Wars: The Dark Redemption, 1999). Актер также снимался в фильмах "Матрица" (The Matrix, 1999), "Железное небо" (Iron Sky, 2012) и сериалах "Рейк" (Rake, 2010-2018) и "Затерянный мир" (The Lost World, 1999-2002).

    "The Matrix" filminin aktyoru vəfat edib
    Australian actor Martin Grelis dead at 57

