Ровшан Наджаф: Азербайджан укрепил свои позиции как региональный энергетический центр

    Энергетика
    • 11 марта, 2026
    • 11:06
    Азербайджан укрепил свои позиции как региональный энергетический центр и важный транспортный узел Каспийского региона благодаря своему стратегическому географическому положению, развитой инфраструктуре и многолетнему успешному опыту международного сотрудничества.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), об этом заявил президент компании Ровшан Наджаф на Торгово-деловой конференции США-Азербайджан в Вашингтоне.

    Он отметил, что успешное сотрудничество Азербайджана и США в энергетическом секторе на протяжении более 30 лет внесло значительный вклад в развитие энергетического сектора нашей страны.

    Президент SOCAR отметил, что американские компании были одними из первых партнеров, участвовавших в крупных нефтегазовых проектах Азербайджана, и подчеркнул, что прочный фундамент этого сотрудничества был заложен подписанием "Контракта века".

    Наджаф добавил, что Азербайджан играет важную роль в укреплении энергетической безопасности Европы, обеспечивая надежные поставки природного газа в Европу через Южный газовый коридор.

    Отметим, что конференция была посвящена развитию стратегического партнерства между Азербайджаном и США, включая расширение экономического сотрудничества и укрепление торговых отношений.

    Ровшан Наджаф Торгово-деловая конференция США-Азербайджан SOCAR
    Rövşən Nəcəf: "Azərbaycan regional enerji mərkəzi kimi mövqeyini möhkəmləndirib"
    SOCAR President: Azerbaijan reinforces its position as regional energy hub
