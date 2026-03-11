Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Президент Украины заявил, что мир не готов к Третьей мировой войне

    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 11:06
    Президент Украины заявил, что мир не готов к Третьей мировой войне

    Мир не готов к Третьей мировой войне и в случае глобального конфликта нужно рассчитывать не только на дроны и ракеты, но и на опыт ведения наземных операций.

    Как сообщает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.

    "С технической стороны Европа недостаточно готова, только некоторые страны. Да, они на пути. Немцы действуют очень быстро, но этого недостаточно, чтобы подготовиться в этом году к таким вызовам. Северные страны очень технологичные. Я имею ввиду Северную Европу, они готовы", - отметил он.

    По его мнению, США имеют сильную армию, однако важно разделять войну ракет и дронов, и ведение наземных операций с живой силой. "В случае большой войны - следует учитывать и эти факторы. Тут нужен опыт наземных войн", - сказал он.

    Зеленский также заявил, что ни у одной страны нет такого опыта ведения наземных операций, которым сегодня обладает Украина.

    "Много человеческих потерь. Новые технологии, новая война. И поэтому я считаю, что мир не готов к мировой войне, потому что мировая война - это не только дроны и ракеты. Это будет с наземными силами, с наземными наступательными шагами и глобальным количеством потерь", - резюмировал глава украинского государства.

    Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт Третья мировая война
    Zelenski: Bəşəriyyət üçüncü dünya müharibəsinə hazır deyil
    Ты - Король

    Последние новости

    11:47

    При падении БПЛА в районе аэропорта Дубая пострадали четыре человека

    Другие страны
    11:41

    Министр: Стремительное развитие ИИ формирует новые приоритеты

    АПК
    11:39

    В Ормузском проливе еще одно судно поражено снарядом - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:34

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 2 168 человек из 72 стран

    Внутренняя политика
    11:29
    Видео

    В Баку обновлены автобусы на регулярном маршруте №49

    Инфраструктура
    11:27

    В Швейцарии из-за пожара в автобусе погибли шесть человек

    Другие страны
    11:26
    Фото
    Видео

    Грузовой поезд с российским зерном для Армении выехал с Баладжарской станции - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    11:19

    ВС РФ нанесли удары по Харькову и Херсону, есть жертвы и пострадавшие

    Другие страны
    11:17

    Кибератаки на госучреждения Азербайджана сократились на 23%

    ИКТ
    Лента новостей