Президент Украины заявил, что мир не готов к Третьей мировой войне

Мир не готов к Третьей мировой войне и в случае глобального конфликта нужно рассчитывать не только на дроны и ракеты, но и на опыт ведения наземных операций.

Как сообщает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.

"С технической стороны Европа недостаточно готова, только некоторые страны. Да, они на пути. Немцы действуют очень быстро, но этого недостаточно, чтобы подготовиться в этом году к таким вызовам. Северные страны очень технологичные. Я имею ввиду Северную Европу, они готовы", - отметил он.

По его мнению, США имеют сильную армию, однако важно разделять войну ракет и дронов, и ведение наземных операций с живой силой. "В случае большой войны - следует учитывать и эти факторы. Тут нужен опыт наземных войн", - сказал он.

Зеленский также заявил, что ни у одной страны нет такого опыта ведения наземных операций, которым сегодня обладает Украина.

"Много человеческих потерь. Новые технологии, новая война. И поэтому я считаю, что мир не готов к мировой войне, потому что мировая война - это не только дроны и ракеты. Это будет с наземными силами, с наземными наступательными шагами и глобальным количеством потерь", - резюмировал глава украинского государства.