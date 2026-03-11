Азербайджан примет новый госстандарт по драгметаллам
Бизнес
- 11 марта, 2026
- 11:13
В Центре экспертизы потребительских товаров состоялось очередное заседание Технического комитета по стандарту "Драгоценные металлы и драгоценные камни" (AZSTAND TK/36).
Как сообщает Report, в ходе встречи был представлен отчет о деятельности комитета за 2025 год, обсуждены проделанные работы, а также рассмотрены предложения о структурных изменениях в составе комитета.
Участники заседания также обменялись мнениями о ключевых направлениях плана деятельности на текущий год и ходе реализации запланированных мероприятий.
По итогам заседания было принято решение о внедрении государственного стандарта EN 12472, который предусматривает метод ускоренного моделирования износа и коррозии для выявления выделения никеля из изделий с покрытием.
Последние новости
11:47
При падении БПЛА в районе аэропорта Дубая пострадали четыре человекаДругие страны
11:41
Министр: Стремительное развитие ИИ формирует новые приоритетыАПК
11:39
В Ормузском проливе еще одно судно поражено снарядом - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:34
Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 2 168 человек из 72 странВнутренняя политика
11:29
Видео
В Баку обновлены автобусы на регулярном маршруте №49Инфраструктура
11:27
В Швейцарии из-за пожара в автобусе погибли шесть человекДругие страны
11:26
Фото
Видео
Грузовой поезд с российским зерном для Армении выехал с Баладжарской станции - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
11:19
ВС РФ нанесли удары по Харькову и Херсону, есть жертвы и пострадавшиеДругие страны
11:17