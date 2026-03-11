Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Азербайджан примет новый госстандарт по драгметаллам

    Бизнес
    • 11 марта, 2026
    • 11:13
    Азербайджан примет новый госстандарт по драгметаллам

    В Центре экспертизы потребительских товаров состоялось очередное заседание Технического комитета по стандарту "Драгоценные металлы и драгоценные камни" (AZSTAND TK/36).

    Как сообщает Report, в ходе встречи был представлен отчет о деятельности комитета за 2025 год, обсуждены проделанные работы, а также рассмотрены предложения о структурных изменениях в составе комитета.

    Участники заседания также обменялись мнениями о ключевых направлениях плана деятельности на текущий год и ходе реализации запланированных мероприятий.

    По итогам заседания было принято решение о внедрении государственного стандарта EN 12472, который предусматривает метод ускоренного моделирования износа и коррозии для выявления выделения никеля из изделий с покрытием.

    Azərbaycan qiymətli metal və daşlara dair yeni dövlət standartı qəbul edəcək
