Азербайджан примет новый госстандарт по драгметаллам

В Центре экспертизы потребительских товаров состоялось очередное заседание Технического комитета по стандарту "Драгоценные металлы и драгоценные камни" (AZSTAND TK/36).

Как сообщает Report, в ходе встречи был представлен отчет о деятельности комитета за 2025 год, обсуждены проделанные работы, а также рассмотрены предложения о структурных изменениях в составе комитета.

Участники заседания также обменялись мнениями о ключевых направлениях плана деятельности на текущий год и ходе реализации запланированных мероприятий.

По итогам заседания было принято решение о внедрении государственного стандарта EN 12472, который предусматривает метод ускоренного моделирования износа и коррозии для выявления выделения никеля из изделий с покрытием.