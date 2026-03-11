Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Нахчыване задержана женщина за организацию нелегального онлайн-казино

    Происшествия
    • 11 марта, 2026
    • 10:41
    В Нахчыване задержана женщина за организацию нелегального онлайн-казино

    В Нахчыванской Автономной Республике правоохранительные органы задержали местную жительницу по подозрению в организации подпольного онлайн-казино.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, в результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции, была задержана 26-летняя Нармин Исмаилзаде. Ее подозревают в организации нелегальных онлайн-азартных и казино-игр с использованием социальных сетей.

    В ходе следствия выяснилось, что задержанная установила контакт с организаторами незаконных азартных и спортивных букмекерских площадок, функционирующих за рубежом на интернет-платформах под названиями Chcplay1, Fastloto365 и Fastlotoclub. Через них она получила онлайн-ссылки и коды для доступа к участию на данных ресурсах и с этой целью сформировала виртуальную кассовую систему.

    Исмаилзаде через созданный ею в социальных сетях аккаунт под названием Perfectkazino вовлекала различных граждан в нелегальные казино и букмекерские игры, принимая онлайн-платежи.

    У задержанной и в используемых ею технических устройствах были выявлены электронные улики, а также банковские карты и мобильные номера, задействованные в противоправной деятельности. Все они были изъяты как вещественные доказательства. Следствием также установлено, что часть денежных транзакций проводилась через банковские карты, зарегистрированные на имена родственников подозреваемой.

    Расследование по данному факту продолжается в Следственно-дознавательном управлении Министерства внутренних дел.

    Незаконные азартные игры Оперативные мероприятия
    Видео
    Naxçıvanda qanunsuz onlayn kazino təşkil edən şəxs saxlanılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    10:46

    Япония не исключает возможности высвобождения нефтяных запасов

    Другие страны
    10:41

    В Нахчыване задержана женщина за организацию нелегального онлайн-казино

    Происшествия
    10:39

    ЦБ Азербайджана утвердил стратегию банковского надзора до 2028 года

    Финансы
    10:39

    Зеленский допустил продолжение эскалации на Ближнем Востоке до осени

    Другие
    10:35

    Эр-Рияд и Вашингтон обсудили возможные меры реагирования на удары Ирана

    Другие страны
    10:31

    Следовавший из Индии самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета

    Другие страны
    10:22

    Грузия отменила тендеры на строительство дорог к границам с Азербайджаном и Арменией

    В регионе
    10:19

    Из-за конфликта на Ближнем Востоке туротрасль региона теряет до $600 млн в день

    Другие страны
    10:07

    Грузовое судно в Ормузском проливе поражено неизвестным снарядом

    Другие страны
    Лента новостей