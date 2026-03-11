В Нахчыване задержана женщина за организацию нелегального онлайн-казино

В Нахчыванской Автономной Республике правоохранительные органы задержали местную жительницу по подозрению в организации подпольного онлайн-казино.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции, была задержана 26-летняя Нармин Исмаилзаде. Ее подозревают в организации нелегальных онлайн-азартных и казино-игр с использованием социальных сетей.

В ходе следствия выяснилось, что задержанная установила контакт с организаторами незаконных азартных и спортивных букмекерских площадок, функционирующих за рубежом на интернет-платформах под названиями Chcplay1, Fastloto365 и Fastlotoclub. Через них она получила онлайн-ссылки и коды для доступа к участию на данных ресурсах и с этой целью сформировала виртуальную кассовую систему.

Исмаилзаде через созданный ею в социальных сетях аккаунт под названием Perfectkazino вовлекала различных граждан в нелегальные казино и букмекерские игры, принимая онлайн-платежи.

У задержанной и в используемых ею технических устройствах были выявлены электронные улики, а также банковские карты и мобильные номера, задействованные в противоправной деятельности. Все они были изъяты как вещественные доказательства. Следствием также установлено, что часть денежных транзакций проводилась через банковские карты, зарегистрированные на имена родственников подозреваемой.

Расследование по данному факту продолжается в Следственно-дознавательном управлении Министерства внутренних дел.