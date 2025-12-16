"The Matrix" filminin aktyoru vəfat edib
Digər ölkələr
- 16 dekabr, 2025
- 15:26
"The Matrix" filmi ilə tanınan aktyor Martin Qrelis 58 yaşında vəfat edib.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə aktyorun agentliyi "Sophie Jermyn Management" "Instagram" hesabında məlumat yayıb.
Ölüm səbəbi məlum deyil.
Martin Qrelis bir çox film və seriallarda yer almışdı: "The Matrix", "Iron Sky", "Rake", "The Lost World".
