Исламабад заявил о готовности оказать Эр-Рияду военную поддержку

В Пакистан заявили о готовности оказать военную и политическую поддержку Саудовской Аравии в случае необходимости на фоне эскалации конфликта между Ираном и коалицией США и Израиля.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил представитель премьер-министра страны Мошарраф Заиди.

"Нет никаких сомнений в том, что мы обязательно придем на помощь Саудовской Аравии вне зависимости от обстоятельств и времени. Обе страны еще до заключения оборонного соглашения всегда действовали по принципу взаимной поддержки", - сказал он.

Он также отметил, что Исламабад стремится предотвратить дальнейшее расширение конфликта, который может серьезно подорвать стабильность региона.

По его словам, на фоне мирового энергетического кризиса Саудовская Аравия организовала поставки нефти и дизельного топлива в Пакистан, что особенно важно для страны, сильно зависящей от импорта энергоресурсов.

Следует отметить, что в сентябре 2025 года Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, усилив давние стратегические отношения между двумя государствами.

Документ предусматривает расширение взаимодействия между вооруженными силами, включая обмен разведывательной информацией, координацию в сфере противовоздушной и противоракетной обороны, совместные учения, а также сотрудничество в области военных технологий и подготовки кадров.