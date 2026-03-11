Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Исламабад заявил о готовности оказать Эр-Рияду военную поддержку

    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 10:58
    Исламабад заявил о готовности оказать Эр-Рияду военную поддержку

    В Пакистан заявили о готовности оказать военную и политическую поддержку Саудовской Аравии в случае необходимости на фоне эскалации конфликта между Ираном и коалицией США и Израиля.

    Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил представитель премьер-министра страны Мошарраф Заиди.

    "Нет никаких сомнений в том, что мы обязательно придем на помощь Саудовской Аравии вне зависимости от обстоятельств и времени. Обе страны еще до заключения оборонного соглашения всегда действовали по принципу взаимной поддержки", - сказал он.

    Он также отметил, что Исламабад стремится предотвратить дальнейшее расширение конфликта, который может серьезно подорвать стабильность региона.

    По его словам, на фоне мирового энергетического кризиса Саудовская Аравия организовала поставки нефти и дизельного топлива в Пакистан, что особенно важно для страны, сильно зависящей от импорта энергоресурсов.

    Следует отметить, что в сентябре 2025 года Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, усилив давние стратегические отношения между двумя государствами.

    Документ предусматривает расширение взаимодействия между вооруженными силами, включая обмен разведывательной информацией, координацию в сфере противовоздушной и противоракетной обороны, совместные учения, а также сотрудничество в области военных технологий и подготовки кадров.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    İslamabad Ər-Riyada siyasi və hərbi yardım göstərəcəyinə zəmanət verib
    Pakistan says it will back Saudi Arabia ‘no matter what'
    Ты - Король

    Последние новости

    11:47

    При падении БПЛА в районе аэропорта Дубая пострадали четыре человека

    Другие страны
    11:41

    Министр: Стремительное развитие ИИ формирует новые приоритеты

    АПК
    11:39

    В Ормузском проливе еще одно судно поражено снарядом - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:34

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 2 168 человек из 72 стран

    Внутренняя политика
    11:29
    Видео

    В Баку обновлены автобусы на регулярном маршруте №49

    Инфраструктура
    11:27

    В Швейцарии из-за пожара в автобусе погибли шесть человек

    Другие страны
    11:26
    Фото
    Видео

    Грузовой поезд с российским зерном для Армении выехал с Баладжарской станции - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    11:19

    ВС РФ нанесли удары по Харькову и Херсону, есть жертвы и пострадавшие

    Другие страны
    11:17

    Кибератаки на госучреждения Азербайджана сократились на 23%

    ИКТ
    Лента новостей