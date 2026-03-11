Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Зеленский допустил продолжение эскалации на Ближнем Востоке до осени

    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 10:39
    Зеленский допустил продолжение эскалации на Ближнем Востоке до осени

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные операции США и Израиля против Ирана могут продолжаться как минимум до осени текущего года.

    Как сообщает Report, об этом глава украинского государства сказал в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.

    По словам Зеленского, на фоне происходящих событий в мире растет число глобальных вызовов, и пока сложно говорить о скором завершении военных действий на Ближнем Востоке.

    "Сейчас все больше глобальных вызовов. Если не остановить войну сейчас, как Запад должен был в самом начале остановить Россию, конфликт может продолжится минимум до осени", - отметил президент Украины.

    Зеленский также считает, что риск начала Третьей мировой войны сейчас крайне велик. "Сейчас Иран атакует другие страны Ближнего Востока и американские базы, американских солдат. Уже много потерь. Поэтому понятно, что это самый большой большой риск, с которым мир сталкивался за последние годы, потому что это может быть Третья мировая война, в которой мы будем", - заявил он.

    Владимир Зеленский Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Zelenski İrana qarşı hərbi əməliyyatların payıza qədər davam edəcəyini proqnozlaşdırıb
    Ты - Король

    Последние новости

    11:47

    При падении БПЛА в районе аэропорта Дубая пострадали четыре человека

    Другие страны
    11:41

    Министр: Стремительное развитие ИИ формирует новые приоритеты

    АПК
    11:39

    В Ормузском проливе еще одно судно поражено снарядом - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:34

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 2 168 человек из 72 стран

    Внутренняя политика
    11:29
    Видео

    В Баку обновлены автобусы на регулярном маршруте №49

    Инфраструктура
    11:27

    В Швейцарии из-за пожара в автобусе погибли шесть человек

    Другие страны
    11:26
    Фото
    Видео

    Грузовой поезд с российским зерном для Армении выехал с Баладжарской станции - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    11:19

    ВС РФ нанесли удары по Харькову и Херсону, есть жертвы и пострадавшие

    Другие страны
    11:17

    Кибератаки на госучреждения Азербайджана сократились на 23%

    ИКТ
    Лента новостей