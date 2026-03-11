Зеленский допустил продолжение эскалации на Ближнем Востоке до осени

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные операции США и Израиля против Ирана могут продолжаться как минимум до осени текущего года.

Как сообщает Report, об этом глава украинского государства сказал в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.

По словам Зеленского, на фоне происходящих событий в мире растет число глобальных вызовов, и пока сложно говорить о скором завершении военных действий на Ближнем Востоке.

"Сейчас все больше глобальных вызовов. Если не остановить войну сейчас, как Запад должен был в самом начале остановить Россию, конфликт может продолжится минимум до осени", - отметил президент Украины.

Зеленский также считает, что риск начала Третьей мировой войны сейчас крайне велик. "Сейчас Иран атакует другие страны Ближнего Востока и американские базы, американских солдат. Уже много потерь. Поэтому понятно, что это самый большой большой риск, с которым мир сталкивался за последние годы, потому что это может быть Третья мировая война, в которой мы будем", - заявил он.