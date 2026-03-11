İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Zelenski İrana qarşı hərbi əməliyyatların payıza qədər davam edəcəyini proqnozlaşdırıb

    Digər ölkələr
    • 11 mart, 2026
    • 10:49
    Zelenski İrana qarşı hərbi əməliyyatların payıza qədər davam edəcəyini proqnozlaşdırıb

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatlarının ən azı cari ilin payızına qədər davam edə biləcəyini bəyan edib.

    "Report"un məlumatına görə, Ukraynanın dövlət başçısı bunu irlandiyalı bloqer Keylin Robertsona müsahibəsində deyib.

    Zelenskinin sözlərinə görə, dünyada baş verən hadisələr fonunda qlobal çağırışların sayı artır və hələlik Yaxın Şərqdə hərbi əməliyyatların tezliklə başa çatacağından danışmaq çətindir:

    "İndi qlobal çağırışlar getdikcə artır. Əgər Qərbin Rusiyanı lap əvvəldən dayandırmalı olduğu kimi, müharibə indi dayandırılmasa, münaqişə ən azı payıza qədər davam edə bilər".

    V.Zelenski həmçinin hesab edir ki, hazırda üçüncü dünya müharibəsinin başlama riski son dərəcə böyükdür: "İndi İran Yaxın Şərqin digər ölkələrinə və ABŞ bazalarına, əsgərlərinə hücum edir. Artıq çox saylı itkilər var. Buna görə də aydındır ki, bu, son illərdə dünyanın üzləşdiyi ən böyük riskdir, çünki bu, bizim də içində olacağımız üçüncü dünya müharibəsi ola bilər".

    Zelenski Ukrayna ABŞ ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Зеленский допустил продолжение эскалации на Ближнем Востоке до осени

    Son xəbərlər

    12:53

    "Krokus" terror aktının icraçıları ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib

    Region
    12:49

    Paşinyan: Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişi mütləq imzalanacaq

    Region
    12:46

    AMB maliyyə bazarında davranış standartları üzrə yeni sənəd hazırlayıb

    Maliyyə
    12:43

    Paşinyan: Ermənistanın yeni Konstitusiyasında Müstəqillik Bəyannaməsinə istinad olmayacaq

    Region
    12:43

    Deputat: "Zəngəzur dəhlizi Azərbaycana ildə 3 milyard dollarlıq tranzit gəliri gətirəcək"

    İnfrastruktur
    12:38

    Bu il Azərbaycanda "Fərdi Məlumatın Mühafizəsi haqqında" qanun layihəsi qüvvəyə minəcək

    İKT
    12:27

    İran XİN: Müctəba Xamenei yaralanıb

    Region
    12:27
    Foto

    NEQSOL Holding istedadların inkişafında uğurlarına görə ATD BEST Award 2026 mükafatına layiq görülüb

    Biznes
    12:26

    4SİM: Azərbaycan üçün süni intellektin mənfi istifadə halları və təsirləri var

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti