Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    ЦБ Азербайджана утвердил стратегию банковского надзора до 2028 года

    Финансы
    • 11 марта, 2026
    • 10:39
    ЦБ Азербайджана утвердил стратегию банковского надзора до 2028 года

    Центральный банк Азербайджана утвердил "Стратегию банковского надзора" на 2026-2027 годы, предусматривающую внедрение риск-ориентированной системы контроля за банковским сектором.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на регулятора.

    Документ подготовлен в рамках стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы и проекта модернизации финансовой системы, реализуемого совместно со Всемирным банком.

    Отмечается, что за последние годы Центробанк разработал концепцию риск-ориентированного надзора и внедрил систему оценки рисков банков - ARAS (Azerbaijan Risk Assessment System), которая уже была протестирована на пилотных банках.

    Новая стратегия определяет ключевые приоритеты надзора на ближайшие два года. Среди них - повышение устойчивости банков к макроэкономическим рискам, совершенствование бизнес-моделей и управления прибыльностью, укрепление операционной устойчивости и модернизация систем управления рисками.

    Также планируется развитие нормативной базы, в том числе внедрение отдельных требований международных банковских стандартов Базель III и интеграция климатических и ESG-рисков в систему банковского надзора.

    В Центробанке отметили, что внедрение риск-ориентированного контроля направлено на укрепление устойчивости банковской системы страны и повышение ее готовности к возможным потенциальным шокам.

    Стратегию банковского надзора ЦБА Риск-ориентированный надзор
    Azərbaycanda "Bank Nəzarəti Strategiyası" təsdiqlənib
    Ты - Король

    Последние новости

    10:46

    Япония не исключает возможности высвобождения нефтяных запасов

    Другие страны
    10:41

    В Нахчыване задержана женщина за организацию нелегального онлайн-казино

    Происшествия
    10:39

    ЦБ Азербайджана утвердил стратегию банковского надзора до 2028 года

    Финансы
    10:39

    Зеленский допустил продолжение эскалации на Ближнем Востоке до осени

    Другие
    10:35

    Эр-Рияд и Вашингтон обсудили возможные меры реагирования на удары Ирана

    Другие страны
    10:31

    Следовавший из Индии самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета

    Другие страны
    10:22

    Грузия отменила тендеры на строительство дорог к границам с Азербайджаном и Арменией

    В регионе
    10:19

    Из-за конфликта на Ближнем Востоке туротрасль региона теряет до $600 млн в день

    Другие страны
    10:07

    Грузовое судно в Ормузском проливе поражено неизвестным снарядом

    Другие страны
    Лента новостей