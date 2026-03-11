ЦБ Азербайджана утвердил стратегию банковского надзора до 2028 года

Центральный банк Азербайджана утвердил "Стратегию банковского надзора" на 2026-2027 годы, предусматривающую внедрение риск-ориентированной системы контроля за банковским сектором.

Об этом сообщает Report со ссылкой на регулятора.

Документ подготовлен в рамках стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы и проекта модернизации финансовой системы, реализуемого совместно со Всемирным банком.

Отмечается, что за последние годы Центробанк разработал концепцию риск-ориентированного надзора и внедрил систему оценки рисков банков - ARAS (Azerbaijan Risk Assessment System), которая уже была протестирована на пилотных банках.

Новая стратегия определяет ключевые приоритеты надзора на ближайшие два года. Среди них - повышение устойчивости банков к макроэкономическим рискам, совершенствование бизнес-моделей и управления прибыльностью, укрепление операционной устойчивости и модернизация систем управления рисками.

Также планируется развитие нормативной базы, в том числе внедрение отдельных требований международных банковских стандартов Базель III и интеграция климатических и ESG-рисков в систему банковского надзора.

В Центробанке отметили, что внедрение риск-ориентированного контроля направлено на укрепление устойчивости банковской системы страны и повышение ее готовности к возможным потенциальным шокам.