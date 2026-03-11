Эр-Рияд и Вашингтон обсудили возможные меры реагирования на удары Ирана

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан обсудил в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио растущую эскалацию на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщает Al-Arabia со ссылкой на сообщение МИД королевства.

Согласно информации, в ходе разговора стороны обсудили продолжающиеся атаки Ирана на территорию Саудовской Аравии и других стран Персидского залива.

По информации телеканала, Фейсал бин Фархан и Марко Рубио обменялись мнениями о возможных мерах реагирования на текущую ситуацию.

"Стороны обменялись мнениями о способах реагирования на происходящие события таким образом, чтобы обеспечить безопасность королевства и защиту его граждан и жителей", - говорится в сообщении.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.