    • 11 марта, 2026
    • 10:35
    Эр-Рияд и Вашингтон обсудили возможные меры реагирования на удары Ирана

    Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан обсудил в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио растущую эскалацию на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщает Al-Arabia со ссылкой на сообщение МИД королевства.

    Согласно информации, в ходе разговора стороны обсудили продолжающиеся атаки Ирана на территорию Саудовской Аравии и других стран Персидского залива.

    По информации телеканала, Фейсал бин Фархан и Марко Рубио обменялись мнениями о возможных мерах реагирования на текущую ситуацию.

    "Стороны обменялись мнениями о способах реагирования на происходящие события таким образом, чтобы обеспечить безопасность королевства и защиту его граждан и жителей", - говорится в сообщении.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Марко Рубио Фейсал бин Фархан Аль Сауд
    Səudiyyə Ərəbistanı və ABŞ İranın hücumlarına qarşı cavab addımlarını müzakirə ediblər
    Лента новостей