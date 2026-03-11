İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Səudiyyə Ərəbistanı və ABŞ İranın hücumlarına qarşı cavab addımlarını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    • 11 mart, 2026
    • 10:45
    Səudiyyə Ərəbistanı və ABŞ İranın hücumlarına qarşı cavab addımlarını müzakirə ediblər

    Səudiyyə Ərəbistanının xarici işlər naziri Feysal bin Fərhan ABŞ dövlət katibi Marko Rubio ilə telefon danışığında Yaxın Şərqdə artan gərginliyi müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə krallığın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına istinadən "Əl-Ərəbiyyə" məlumat yayıb.

    Məlumata görə, danışıq zamanı tərəflər İranın Səudiyyə Ərəbistanı və digər Fars körfəzi ölkələrinin ərazisinə davam edən hücumlarını müzakirə ediblər.

    Telekanalın məlumatına görə, Feysal bin Fərhan və Marko Rubio cari vəziyyətə mümkün cavab tədbirləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

    "Tərəflər krallığın təhlükəsizliyini təmin etmək, vətəndaşlarını və sakinlərini qorumaq üçün baş verən hadisələrə cavab yolları barədə fikir mübadiləsi aparıblar", - açıqlamada deyilir.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail 28 fevralda İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu İsrail, Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektlərə hücum edərək genişmiqyaslı cavab əməliyyatı həyata keçirdiyini elan edib.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Səudiyyə Ərəbistan Marko Rubio
    Эр-Рияд и Вашингтон обсудили возможные меры реагирования на удары Ирана
    Saudi FM and Marco Rubio discuss Iran attacks in phone call

    Son xəbərlər

    11:54

    Dubay aeroportunun yaxınlığına PUA düşüb, dörd nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    11:51

    "Şamaxı" portuqaliyalı futbolçu transfer edib

    Futbol
    11:51
    Foto

    Adil Kərimli Türk dünyasının teatr nümayəndələri ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    İncəsənət
    11:47

    Azərbaycanda bloklanan zərərli keçidlərin sayı 70 % azalıb

    İKT
    11:42

    Hörmüz boğazında daha bir gəmi mərmi ilə vurulub - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:41

    Azərbaycan aqrar sektorda 33 yeni modul istifadəyə verəcək

    ASK
    11:40

    Dövlət qulluqçusu olmaq istəyən 1600-dən çox namizəd imtahan verəcək

    Elm və təhsil
    11:36

    "Liverpul" "Real"ın müdafiəçisi Din Heysen üçün 70 milyon avro təklif etməyə hazırdır

    Futbol
    11:35
    Foto

    Azərbaycanda daha 8 KOB subyektinə "Startap" şəhadətnaməsi verilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti