Səudiyyə Ərəbistanı və ABŞ İranın hücumlarına qarşı cavab addımlarını müzakirə ediblər
- 11 mart, 2026
- 10:45
Səudiyyə Ərəbistanının xarici işlər naziri Feysal bin Fərhan ABŞ dövlət katibi Marko Rubio ilə telefon danışığında Yaxın Şərqdə artan gərginliyi müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə krallığın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına istinadən "Əl-Ərəbiyyə" məlumat yayıb.
Məlumata görə, danışıq zamanı tərəflər İranın Səudiyyə Ərəbistanı və digər Fars körfəzi ölkələrinin ərazisinə davam edən hücumlarını müzakirə ediblər.
Telekanalın məlumatına görə, Feysal bin Fərhan və Marko Rubio cari vəziyyətə mümkün cavab tədbirləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar.
"Tərəflər krallığın təhlükəsizliyini təmin etmək, vətəndaşlarını və sakinlərini qorumaq üçün baş verən hadisələrə cavab yolları barədə fikir mübadiləsi aparıblar", - açıqlamada deyilir.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail 28 fevralda İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu İsrail, Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektlərə hücum edərək genişmiqyaslı cavab əməliyyatı həyata keçirdiyini elan edib.