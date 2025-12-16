Кыргызстан присоединился к системе многосторонних разрешений ТРАСЕКА

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызстана завершило процедуры по присоединению к системе многосторонних разрешений транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА).

    Как передает Report, об этом сообщило министерство транспорта и коммуникаций Кыргызстана.

    Разрешение ТРАСЕКА предоставляет перевозчику право осуществлять автомобильные перевозки по территориям всех стран - участников системы, через которые проходит маршрут следования, без необходимости получения отдельных разрешений, предусмотренных двусторонними соглашениями о международном автомобильном сообщении.

    Разрешение является разовым и предназначено для однократного использования. Оно позволяет выполнять перевозку с грузом или без груза в прямом и обратном направлениях в рамках одного кругорейса, при этом количество заездов в любую страну-участницу системы не должно превышать двух раз.

    Разрешение ТРАСЕКА носит универсальный характер и может использоваться для двусторонних, транзитных перевозок, а также перевозок в/из третьих стран и их различных комбинаций.

    Теперь международные автомобильные перевозчики Кыргызстана получат дополнительную возможность перевозки грузов транзитом, двусторонних перевозок и перевозок в/из Армении, Грузии, Молдовы, Румынии, Турции и Украины, используя единое многостороннее разрешение ТРАСЕКА.

    "Это создаст благоприятные условия для международных перевозчиков Кыргызской Республики, облегчит выход кыргызских товаров на рынки Европы, Турции и Черноморского региона и повышает конкурентоспособность экспорта за счет сокращения транспортных издержек и времени доставки", - сообщает ведомство.

    Лента новостей