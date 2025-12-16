WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Qırğızıstan TRASEKA-nın çoxtərəfli icazələr sisteminə qoşulub

    İnfrastruktur
    • 16 dekabr, 2025
    • 16:24
    Qırğızıstan TRASEKA-nın çoxtərəfli icazələr sisteminə qoşulub

    Qırğızıstan Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin (TRASEKA) çoxtərəfli icazələr sisteminə qoşulma prosedurlarını başa çatdırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstanın Nəqliyyat və Kommunikasiya Nazirliyi məlumat yayıb.

    TRASEKA icazəsi daşıyıcıya beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında ikitərəfli sazişlərdə nəzərdə tutulan ayrı-ayrı icazələr almaq zərurəti olmadan, marşrutun keçdiyi bütün iştirakçı ölkələrin ərazilərindən avtomobil daşımaları həyata keçirmək hüququ verir.

    İcazə birdəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulub. Bu, bir dairəvi reys çərçivəsində yüklə və yaxud yüksüz düz, eləcə də əks istiqamətdə daşıma həyata keçirməyə imkan verir, bu zaman sistemin iştirakçısı olan istənilən ölkəyə girişlərin sayı iki dəfədən çox olmamalıdır.

    TRASEKA icazəsi universal xarakter daşıyır və ikitərəfli, tranzit daşımaları, həmçinin üçüncü ölkələrə/ölkələrdən daşımalar və onların müxtəlif kombinasiyaları üçün istifadə edilə bilər.

    Hazırda Qırğızıstanın beynəlxalq avtomobil daşıyıcıları vahid TRASEKA çoxtərəfli icazəsindən istifadə edərək tranzit yük daşımaları, ikitərəfli daşımalar, eləcə də Ermənistan, Gürcüstan, Moldova, Rumıniya, Türkiyə və Ukraynaya və bu ölkələrdən daşımalar üçün əlavə imkanlar əldə edəcəklər.

    "Bu, Qırğızıstanın beynəlxalq daşıyıcıları üçün əlverişli şərait yaradacaq, Qırğızıstan mallarının Avropa, Türkiyə və Qara dəniz regionu bazarlarına çıxışını asanlaşdıracaq, nəqliyyat xərclərinin, eləcə də çatdırılma müddətinin azaldılması hesabına ixracın rəqabət qabiliyyətini artıracaq", - nazirlikdən bildirilib.

    TRASEKA Qırğızıstan tranzit daşımaları
    Кыргызстан присоединился к системе многосторонних разрешений ТРАСЕКА

    Son xəbərlər

    16:32

    Azərbaycan çempionu: "Bilyard xanımlar üçün gözəl oyundur" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    16:29

    Pakistan Azərbaycanın süni intellektə əsaslanan təcrübəsindən yararlanmaq istəyir

    İKT
    16:27

    Vüqar Əhmədov Qobustanda vətəndaşlarla görüşüb

    Energetika
    16:25
    Rəy

    Qazaxıstanın müstəqillik Günü – assimilyasiyadan qurtulan türk toplumu - ŞƏRH

    Analitika
    16:24

    Qırğızıstan TRASEKA-nın çoxtərəfli icazələr sisteminə qoşulub

    İnfrastruktur
    16:19

    Zelenski Ukrayna ilə bağlı Konvensiyanın imzalanmasında iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    16:17

    "Unibank"ın Yeni il kampaniyası davam edir: 0 % komissiya, 2 % endirim!

    Maliyyə
    16:14

    AQTA rəsmisi: Elektron siqretlərdəki formaldehidin həcmi təhlükəli işlərdə olduğundan 20 dəfə çoxdur

    Sağlamlıq
    16:11
    Foto

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının VIII Qurultayı keçirilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti