Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Сахиб Мамедов: 76 тыс. членов профсоюзов воспользовались льготным отдыхом и лечением

    Социальная защита
    • 16 декабря, 2025
    • 15:15
    Сахиб Мамедов: 76 тыс. членов профсоюзов воспользовались льготным отдыхом и лечением

    В 2024 году и за 11 месяцев текущего года в Азербайджане оказана поддержка почти 300 тысячам членам профсоюзов.

    Как сообщает Report, об этом председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана (AHİK) Сахиб Мамедов на VIII Съезде организации.

    По его словам, в настоящее время под опекой Конфедерации и ее членских организаций находятся 378 человек из 209 семей шехидов.

    Глава AHİK отметил, что для приведения деятельности организации в соответствие с современными требованиями была создана необходимая инфраструктура информационных технологий.

    "Только за прошедший период текущего года было выдано более 38 тысяч путевок, благодаря чему свыше 76 тысяч граждан смогли воспользоваться льготными условиями отдыха и лечения", - подчеркнул он.

    Сахиб Мамедов AHİK профсоюзы
    Sahib Məmmədov: Son 23 ayda 300 minə yaxın həmkarlar ittifaqı üzvünə dəstək göstərilib
    Azerbaijan Trade Unions Confederation: Nearly 300,000 members received support since 2024

    Последние новости

    15:52

    Подписано соглашение о финансировании строительства ж/д "Китай-Кыргызстан-Узбекистан"

    В регионе
    15:50

    Зеленский сегодня примет участие в подписании Конвенции об учреждении Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины

    Другие страны
    15:24

    Кыргызстан присоединился к системе многосторонних разрешений ТРАСЕКА

    В регионе
    15:15

    Сахиб Мамедов: 76 тыс. членов профсоюзов воспользовались льготным отдыхом и лечением

    Социальная защита
    15:13

    Пакистан намерен перенять опыт Азербайджана в развитии сервисных центров с ИИ-технологиями

    ИКТ
    15:08

    В Азербайджане вводится запрет на электронные сигареты

    Милли Меджлис
    15:06

    Умер актер Мартин Грелис

    Другие страны
    15:02
    Фото

    Переселившимся в село Сос семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    15:02
    Фото

    Детсад в селе Махрузлу, строящийся при поддержке Астраханской области, откроется весной 2026 года

    Карабах
    Лента новостей