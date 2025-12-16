Сахиб Мамедов: 76 тыс. членов профсоюзов воспользовались льготным отдыхом и лечением
- 16 декабря, 2025
- 15:15
В 2024 году и за 11 месяцев текущего года в Азербайджане оказана поддержка почти 300 тысячам членам профсоюзов.
Как сообщает Report, об этом председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана (AHİK) Сахиб Мамедов на VIII Съезде организации.
По его словам, в настоящее время под опекой Конфедерации и ее членских организаций находятся 378 человек из 209 семей шехидов.
Глава AHİK отметил, что для приведения деятельности организации в соответствие с современными требованиями была создана необходимая инфраструктура информационных технологий.
"Только за прошедший период текущего года было выдано более 38 тысяч путевок, благодаря чему свыше 76 тысяч граждан смогли воспользоваться льготными условиями отдыха и лечения", - подчеркнул он.
