Sahib Məmmədov: Son 23 ayda 300 minə yaxın həmkarlar ittifaqı üzvünə dəstək göstərilib
Sosial müdafiə
- 16 dekabr, 2025
- 14:37
2024-cü ildə və bu ilin 11 ayı ərzində 300 minə yaxın həmkarlar ittifaqı üzvünə dəstək göstərilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının (AHİK) sədri Sahib Məmmədov qurumun VIII Qurultayında hesabat çıxışında deyib.
Onun sözlərinə görə, hazırda 209 şəhid ailəsinin 378 üzvü Konfederasiya və üzv təşkilatların himayəsindədir.
Sədr qeyd edib ki, AHİK-in fəaliyyətinin müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılması üçün zəruri informasiya texnologiyaları infrastrukturu qurulub:
"Təkcə bu ilin ötən dövründə 38 mindən artıq yollayış verilərək 76 mindən çox vətəndaşın güzəştli şərtlərlə istirahət və müalicəsi təşkil edilib".
