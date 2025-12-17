"Araz-Naxçıvan" klubu qış fasiləsində hazırlığı Azərbaycanda keçəcək
Futbol
- 17 dekabr, 2025
- 14:43
"Araz-Naxçıvan" klubu qış fasiləsində hazırlığı Azərbaycanda keçəcək.
Bunu "Report"a açıqlamasında Premyer Liqa təmsilçisinin icraçı direktoru Eldəniz Yusubov deyib.
Klub rəsmisi vaxt azlığı səbəbindən təlim-məşq toplanışı məqsədilə ölkə xaricinə yollanmaq fikrində olmadıqlarını bildirib:
"Gələn il yanvarın 5-də və ya 6-da toplanışa start vermək istəyirik. Yanvarın 23-də Misli Premyer Liqasında oyunumuz olacaq. Xaricə gedib-gəlmək bir neçə gün vaxtımızı alar. Belədə toplanış üçün 13-14 gün vaxt qalır. Bu müddətdə başqa ölkəyə yollanmaq nə qədər doğru olar? Vaxt baxımından bizə sərf etmir".
Qeyd edək ki, "Araz-Naxçıvan" hazırda turnir cədvəlində 23 xalla 6-cı pillədə qərarlaşıb.
Son xəbərlər
15:34
Fon der Lyayen: Aİ son bir ildə müdafiə sahəsində əvvəlki onilliklərdən daha çox iş görübDigər ölkələr
15:32
Azərbaycan güləşinin tanınmış simaları Füzulidə gənc idmançılarla görüşüblərFərdi
15:24
Hicran Hüseynova: Ataların ödənişli məzuniyyətə çıxması müsbət dəyişikliklərə səbəb olurSosial müdafiə
15:11
Foto
Növbəti köç karvanı Laçına çatıb, mənzillərin açarları təqdim olunubQarabağ
15:11
Putin: 2025-ci ildə Ukraynada 300-dən çox yaşayış məntəqəsi Rusiyanın nəzarətinə keçibDigər ölkələr
15:10
"S&P" "Azər-Türk Bank"ın yeni inkişaf strategiyasını qiymətləndirəcəkMaliyyə
15:09
Foto
Azərbaycanda "Vistar" Mükəmməllik Mərkəzi fəaliyyətə başlayıbİKT
15:09
Azərbaycanın Keniyadakı səfiri "Spice FM" radio kanalında Bakıda keçiriləcək WUF13 barədə məlumat veribXarici siyasət
15:03
Foto