    Futbol
    • 17 dekabr, 2025
    • 14:43
    Araz-Naxçıvan klubu qış fasiləsində hazırlığı Azərbaycanda keçəcək

    "Araz-Naxçıvan" klubu qış fasiləsində hazırlığı Azərbaycanda keçəcək.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Premyer Liqa təmsilçisinin icraçı direktoru Eldəniz Yusubov deyib.

    Klub rəsmisi vaxt azlığı səbəbindən təlim-məşq toplanışı məqsədilə ölkə xaricinə yollanmaq fikrində olmadıqlarını bildirib:

    "Gələn il yanvarın 5-də və ya 6-da toplanışa start vermək istəyirik. Yanvarın 23-də Misli Premyer Liqasında oyunumuz olacaq. Xaricə gedib-gəlmək bir neçə gün vaxtımızı alar. Belədə toplanış üçün 13-14 gün vaxt qalır. Bu müddətdə başqa ölkəyə yollanmaq nə qədər doğru olar? Vaxt baxımından bizə sərf etmir".

    Qeyd edək ki, "Araz-Naxçıvan" hazırda turnir cədvəlində 23 xalla 6-cı pillədə qərarlaşıb.

