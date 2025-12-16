Проект решения об амнистии рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса
Милли Меджлис
- 16 декабря, 2025
- 14:52
Проект решения Милли Меджлиса об объявлении амнистии по случаю "Года Конституции и Суверенитета" рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании законодательного органа.
Как передает Report, проект был вынесен на обсуждение сегодня на заседании комитета парламента по правовой политике и государственному строительству.
Новость дополняется
Последние новости
15:08
В Азербайджане вводится запрет на электронные сигаретыМилли Меджлис
15:06
Умер актер Мартин ГрелисДругие страны
15:02
Фото
Переселившимся в село Сос семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
15:02
Фото
Детсад в селе Махрузлу, строящийся при поддержке Астраханской области, откроется весной 2026 годаКарабах
14:52
Проект решения об амнистии рекомендован на пленарное заседание Милли МеджлисаМилли Меджлис
14:52
Компания Кушнера на фоне скандала отказалась от строительства отеля в БелградеДругие страны
14:45
В Хатаинском районе задержан мужчина, пытавшийся продать 480 коробок пиротехникиПроисшествия
14:44
Фото
Национальные антидопинговые агентства Азербайджана и Австрии подписали МеморандумИндивидуальные
14:43
Фото