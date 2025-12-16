Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Милли Меджлис
    • 16 декабря, 2025
    • 14:52
    Проект решения об амнистии рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса

    Проект решения Милли Меджлиса об объявлении амнистии по случаю "Года Конституции и Суверенитета" рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании законодательного органа.

    Как передает Report, проект был вынесен на обсуждение сегодня на заседании комитета парламента по правовой политике и государственному строительству.

    Новость дополняется

