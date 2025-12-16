Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Детсад в селе Махрузлу, строящийся при поддержке Астраханской области, откроется весной 2026 года

    Карабах
    • 16 декабря, 2025
    • 15:02
    Детсад в селе Махрузлу, строящийся при поддержке Астраханской области, откроется весной 2026 года

    Весной следующего года завершится строительство детского сада на 80 мест в азербайджанском селе Махрузлу Губадлинского района, возводимого в качестве подарка от Астраханской области России.

    Как сообщает Report, об этом губернатор области Игорь Бабушкин написал на своей странице в соцсетях по итогам встречи с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым сегодня в Баку.

    Губернатор отметил, что в рамках визита в Азербайджан ознакомился с ходом строительства детского сада.

    "Так, весной следующего года завершится строительство детского сада в азербайджанском селе Махрузлу, проверили ход работ. Учреждение будет носить имя русского писателя Петра Ершова, а украсит интерьер роспись по мотивам его сказок", - написал Бабушкин.

    По его словам, на встрече с Асадовым также обсуджались возможности сотрудничества в сфере судостроения и привлечения азербайджанских инвестиций в астраханскую экономическую зону.

    "Стоит отметить, что азербайджанской стороной в нашем регионе также реализован ряд социально-значимых проектов. В частности, реконструирован сквер и отремонтирована школа имени Гейдара Алиева, открыт детский сад "Дружба", установлен памятник князю Владимиру и благоустроена", - написал губернатор.

    Кроме того, отметил Бабушкин, одной из главных тем встречи стало развитие туризма между Астраханской областью РФ и Азербайджаном: " Азербайджан - одно из самых востребованных направлений у наших туристов".

    Али Асадов Игорь Бабушкин Азербайджан Астраханская область детский сад Махрузлу Губадлы
    Фото
    Həştərxanın dəstəyi ilə Mahruzlu kəndində tikilən uşaq bağçası gələn il açılacaq
    Фото
    Kindergarten built in Azerbaijan's Mahruzlu village with Astrakhan's support to open in 2026

    Последние новости

    15:52

    Подписано соглашение о финансировании строительства ж/д "Китай-Кыргызстан-Узбекистан"

    В регионе
    15:50

    Зеленский сегодня примет участие в подписании Конвенции об учреждении Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины

    Другие страны
    15:24

    Кыргызстан присоединился к системе многосторонних разрешений ТРАСЕКА

    В регионе
    15:15

    Сахиб Мамедов: 76 тыс. членов профсоюзов воспользовались льготным отдыхом и лечением

    Социальная защита
    15:13

    Пакистан намерен перенять опыт Азербайджана в развитии сервисных центров с ИИ-технологиями

    ИКТ
    15:08

    В Азербайджане вводится запрет на электронные сигареты

    Милли Меджлис
    15:06

    Умер актер Мартин Грелис

    Другие страны
    15:02
    Фото

    Переселившимся в село Сос семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    15:02
    Фото

    Детсад в селе Махрузлу, строящийся при поддержке Астраханской области, откроется весной 2026 года

    Карабах
    Лента новостей