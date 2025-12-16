Детсад в селе Махрузлу, строящийся при поддержке Астраханской области, откроется весной 2026 года

Весной следующего года завершится строительство детского сада на 80 мест в азербайджанском селе Махрузлу Губадлинского района, возводимого в качестве подарка от Астраханской области России.

Как сообщает Report, об этом губернатор области Игорь Бабушкин написал на своей странице в соцсетях по итогам встречи с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым сегодня в Баку.

Губернатор отметил, что в рамках визита в Азербайджан ознакомился с ходом строительства детского сада.

"Так, весной следующего года завершится строительство детского сада в азербайджанском селе Махрузлу, проверили ход работ. Учреждение будет носить имя русского писателя Петра Ершова, а украсит интерьер роспись по мотивам его сказок", - написал Бабушкин.

По его словам, на встрече с Асадовым также обсуджались возможности сотрудничества в сфере судостроения и привлечения азербайджанских инвестиций в астраханскую экономическую зону.

"Стоит отметить, что азербайджанской стороной в нашем регионе также реализован ряд социально-значимых проектов. В частности, реконструирован сквер и отремонтирована школа имени Гейдара Алиева, открыт детский сад "Дружба", установлен памятник князю Владимиру и благоустроена", - написал губернатор.

Кроме того, отметил Бабушкин, одной из главных тем встречи стало развитие туризма между Астраханской областью РФ и Азербайджаном: " Азербайджан - одно из самых востребованных направлений у наших туристов".