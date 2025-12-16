Али Асадов обсудил с губернатором Астрахани торгово-экономическое взаимодействие

Премьер-министр Али Асадов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане губернатором Астраханской области России Игорем Бабушкиным.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Сообщается, что в ходе встречи отмечалось эффективное сотрудничество Азербайджана с различными субъектами России, в том числе с Астраханской областью.

Подчеркнуто наличие хорошего потенциала для увеличения взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, расширения сотрудничества в транспортно-логистической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах.

Отмечено строительство детского сада в Губадлинском районе в качестве дара от Астраханской области.

В ходе беседы особое внимание было уделено развитию международного транспортного коридора "Север–Юг", а также проблеме обмеления Каспийского моря.