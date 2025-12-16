Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Азербайджане предложили создать Космический музей

    • 16 декабря, 2025
    • 12:11
    В Азербайджане предложили создать Космический музей

    В Азербайджане предложено создать Космический музей.

    Как сообщает Report, с соответствующей инициативой выступила депутат Милли Меджлиса Ульвия Гамзаева на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Она отметила, что музей должен быть открыт для широкой общественности и гостей страны.

    Azərbaycanda Kosmik muzeyin yaradılması təklif edilib

