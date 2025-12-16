В Азербайджане предложили создать Космический музей

В Азербайджане предложено создать Космический музей.

Как сообщает Report, с соответствующей инициативой выступила депутат Милли Меджлиса Ульвия Гамзаева на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Она отметила, что музей должен быть открыт для широкой общественности и гостей страны.