    Azərbaycanda Kosmik muzeyin yaradılması təklif edilib

    Daxili siyasət
    • 16 dekabr, 2025
    • 12:03
    Azərbaycanda Kosmik muzeyin yaradılması təklif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə təklifi Milli Məclisin deputatı Ülviyyə Həmzəyeva parlamentin bugünkü plenar iclasında "Kosmonavtların xilas edilməsi, kosmonavtların geri qaytarılması və kosmik fəzaya çıxarılmış obyektlərin geri qaytarılması haqqında Saziş"ə qoşulmaq barədə qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı irəli sürüb.

    O qeyd edib ki, həmin muzey ictimaiyyət və qonaqlar üçün açıq olmalıdır.

    Milli Məclis kosmik muzey təklif
    В Азербайджане предложили создать Космический музей

