Президент Азербайджана: Перед профсоюзами стоят ответственные и стратегические задачи

Динамичное социально-экономическое развитие нашей республики, справедливый переход к зеленой экономике, влияние искусственного интеллекта на рынок труда ставят перед профсоюзами ответственные и стратегические задачи, побуждая их к большей активности.

Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам VIII Съезда Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

"Выступая в качестве главного партнера в социальном диалоге между работниками и работодателями, а также защитника трудовых ценностей, профсоюзы должны активно участвовать в процессе укрепления профессиональных объединений, просвещения работников, повышения их знаний и навыков в области трудовых прав. Все это служит надлежащему регулированию трудовых отношений, обеспечению социальной справедливости и взаимной ответственности", - отметил президент.