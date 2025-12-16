Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Президент Азербайджана: Перед профсоюзами стоят ответственные и стратегические задачи

    Бизнес
    • 16 декабря, 2025
    • 11:50
    Президент Азербайджана: Перед профсоюзами стоят ответственные и стратегические задачи

    Динамичное социально-экономическое развитие нашей республики, справедливый переход к зеленой экономике, влияние искусственного интеллекта на рынок труда ставят перед профсоюзами ответственные и стратегические задачи, побуждая их к большей активности.

    Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам VIII Съезда Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

    "Выступая в качестве главного партнера в социальном диалоге между работниками и работодателями, а также защитника трудовых ценностей, профсоюзы должны активно участвовать в процессе укрепления профессиональных объединений, просвещения работников, повышения их знаний и навыков в области трудовых прав. Все это служит надлежащему регулированию трудовых отношений, обеспечению социальной справедливости и взаимной ответственности", - отметил президент.

    Ильхам Алиев Президент Азербайджана профсоюзы
    Prezident: "Həmkarlar ittifaqlarının qarşısında məsuliyyətli və strateji vəzifələr var"
    President Ilham Aliyev: Dynamic socio-economic development places strategic tasks before trade unions

