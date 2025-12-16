Али Ахмедов: Развитие ИИ требует обновления деятельности профсоюзов

В Азербайджане в результате роботизации и внедрения искусственного интеллекта (ИИ) происходят существенные изменения в сфере труда, что делает необходимым обновление деятельности профсоюзов.

Как передает "Report", об этом заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов на VIII Съезде Конфедерации Профсоюзов Азербайджана.

По его словам, современные вызовы требуют новых концептуальных подходов к защите трудовых прав.

"Защита трудовых прав должна находиться в центре внимания не только государства, но и общества. В этой сфере важную роль играют институты гражданского общества, прежде всего профсоюзы", - отметил Ахмедов.

Он подчеркнул, что в условиях технологических изменений необходимо модернизировать деятельность профсоюзов и адаптировать ее к требованиям новой эпохи.