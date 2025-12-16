Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Али Ахмедов: Развитие ИИ требует обновления деятельности профсоюзов

    Бизнес
    • 16 декабря, 2025
    • 12:06
    Али Ахмедов: Развитие ИИ требует обновления деятельности профсоюзов

    В Азербайджане в результате роботизации и внедрения искусственного интеллекта (ИИ) происходят существенные изменения в сфере труда, что делает необходимым обновление деятельности профсоюзов.

    Как передает "Report", об этом заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов на VIII Съезде Конфедерации Профсоюзов Азербайджана.

    По его словам, современные вызовы требуют новых концептуальных подходов к защите трудовых прав.

    "Защита трудовых прав должна находиться в центре внимания не только государства, но и общества. В этой сфере важную роль играют институты гражданского общества, прежде всего профсоюзы", - отметил Ахмедов.

    Он подчеркнул, что в условиях технологических изменений необходимо модернизировать деятельность профсоюзов и адаптировать ее к требованиям новой эпохи.

    сфера труда Али Ахмедов искусственный интеллект профсоюзы Конфедерация профсоюзов
    Əli Əhmədov: "Süni intellektin tətbiqi həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətində yenilənməni zəruri edir"
    Azerbaijan calls for modernizing trade unions amid AI and automation

    Последние новости

    13:12

    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 19 декабря

    Милли Меджлис
    13:08

    Генсек: Проделанная Азербайджаном работа в области охраны труда заслуживает похвалы

    Внешняя политика
    13:07

    Азербайджан и Израиль обсудили вопросы экономического сотрудничества

    Экономика
    12:58

    Министр: SOCAR изучает возможности инвестирования в строительство нефтепровода в Пакистане

    Энергетика
    12:55

    Папуашвили: Заявление Трампа усилило позиции Грузии в вопросе BBC

    В регионе
    12:54

    Рафиков: Карабахской победой Азербайджана гордится и узбекский народ

    Внутренняя политика
    12:50

    В России более 20 человек пострадали в тяжелом ДТП

    Другие страны
    12:47

    Милли Меджлис утвердил реформу системы аккредитации и стандартизации

    Милли Меджлис
    12:43

    Милли Меджлис утвердил поправки в морское и транспортное законодательство

    Милли Меджлис
    Лента новостей