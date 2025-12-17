NYT: США возобновили использование Гуантанамо для содержания мигрантов

США возобновили заполнение центра для содержания нелегальных мигрантов на базе Гуантанамо на Кубе, где уже размещены 22 кубинских мигранта.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их информации, среди этих 22 нелегалов пять мужчин, признанных "нелегальными иммигрантами высокого уровня угрозы", которых обычно помещают для содержания в тюрьму.

Комплекс пустовал с середины октября, когда США депортировали 18 человек в Сальвадор и Гватемалу. Позже в том же месяце персонал базы был эвакуирован из-за приближения урагана "Мелисса".

Всего иммиграционная и таможенная полиция (ICE) удерживала в созданном на базе центре для содержания мигрантов около 730 человек, большая часть из которых прибыли в США из стран Латинской Америки, включая Сальвадор, Гватемалу и Венесуэлу.