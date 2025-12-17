Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    NYT: США возобновили использование Гуантанамо для содержания мигрантов

    Другие страны
    • 17 декабря, 2025
    • 02:21
    NYT: США возобновили использование Гуантанамо для содержания мигрантов

    США возобновили заполнение центра для содержания нелегальных мигрантов на базе Гуантанамо на Кубе, где уже размещены 22 кубинских мигранта.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

    По их информации, среди этих 22 нелегалов пять мужчин, признанных "нелегальными иммигрантами высокого уровня угрозы", которых обычно помещают для содержания в тюрьму.

    Комплекс пустовал с середины октября, когда США депортировали 18 человек в Сальвадор и Гватемалу. Позже в том же месяце персонал базы был эвакуирован из-за приближения урагана "Мелисса".

    Всего иммиграционная и таможенная полиция (ICE) удерживала в созданном на базе центре для содержания мигрантов около 730 человек, большая часть из которых прибыли в США из стран Латинской Америки, включая Сальвадор, Гватемалу и Венесуэлу.

    США Гуантанамо нелегальная миграция
    ABŞ miqrantların saxlanılması üçün Quantanamodan istifadəni bərpa edib

    Последние новости

    02:46

    В Хьюстоне для граждан Азербайджана будет организована выездная консульская сессия

    Внешняя политика
    02:21

    NYT: США возобновили использование Гуантанамо для содержания мигрантов

    Другие страны
    01:50

    В ФРГ объявили о выводе систем ПВО Patriot из Польши

    Другие страны
    01:14

    Макрон призвал ЕС устранить торговый дисбаланс с Китаем

    Другие страны
    00:39

    США запретили въезд гражданам еще семи стран

    Другие страны
    00:22

    NOAA: Температура воздуха в Арктике достигла рекордных показателей

    Экология
    00:07
    Фото

    МВД Сирии нейтрализовало ячейку ИГИЛ в провинциях Идлиб и Алеппо

    Другие страны
    23:52

    В Сумгайыте 16-летний подросток получил ножевые ранения

    Происшествия
    23:51

    Белый дом раскрыл тему предстоящего выступления Трампа

    Другие страны
    Лента новостей