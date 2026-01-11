В Азербайджане местами усилился ветер, в горных районах идет снег
Экология
- 11 января, 2026
- 11:40
В ряде районов Азербайджана наблюдаются осадки и ветер, в горных районах идет снег.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, высота снежного покрова в Загатале (Алибей) составила 27 см, в Гахе - 15 см, в Губе - 11 см, в Гусаре - 8 см, в Гедабейе - 4 см, в Садараке - 3 см, в Шахдаге и Дашкесане - 2 см, в Халтане и Шеки (Кишчай) - 1 см.
Северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове усилился до 21 м/с, в Мингячевире - до 18 м/с, в Гобустане - до 16 м/с.
В Нахчыване, Шаруре, Джульфе, Дашкесане, Гёйгёле, Балакене, Гахе, Загатале, Габале, Шеки, Шемахе, Гобустане, Губе, Гусаре, Гёйчае, Кюрдамире, Сабирабаде, Билясуваре, Лерике наблюдается туман, дальность видимости снизилась до 500 метров.
Последние новости
11:53
NetBlocks: В Иране интернет-соединение может отсутствовать еще несколько недельВ регионе
11:40
В Азербайджане местами усилился ветер, в горных районах идет снегЭкология
11:34
На фоне протестов в Иране началось экстренное заседание парламентаВ регионе
11:23
Иранцы демонтировали вывеску консульства в МиланеВ регионе
11:19
"Рома" продлит контракт с капитаном командыФутбол
11:03
Правительственные силы Йемена взяли под контроль южные и восточные провинции страныДругие страны
10:46
СМИ: В Иране против протестующих используются лазерыВ регионе
10:41
Иранский судья: "Чемпионат Азербайджана по борьбе организован на очень высоком уровне"Индивидуальные
10:40