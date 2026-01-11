Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    В Азербайджане местами усилился ветер, в горных районах идет снег

    Экология
    • 11 января, 2026
    • 11:40
    В Азербайджане местами усилился ветер, в горных районах идет снег

    В ряде районов Азербайджана наблюдаются осадки и ветер, в горных районах идет снег.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, высота снежного покрова в Загатале (Алибей) составила 27 см, в Гахе - 15 см, в Губе - 11 см, в Гусаре - 8 см, в Гедабейе - 4 см, в Садараке - 3 см, в Шахдаге и Дашкесане - 2 см, в Халтане и Шеки (Кишчай) - 1 см.

    Северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове усилился до 21 м/с, в Мингячевире - до 18 м/с, в Гобустане - до 16 м/с.

    В Нахчыване, Шаруре, Джульфе, Дашкесане, Гёйгёле, Балакене, Гахе, Загатале, Габале, Шеки, Шемахе, Гобустане, Губе, Гусаре, Гёйчае, Кюрдамире, Сабирабаде, Билясуваре, Лерике наблюдается туман, дальность видимости снизилась до 500 метров.

    Азербайджан фактическая погода снег
    Azərbaycanın rayonlarında güclü külək əsir, qar yağır - FAKTİKİ HAVA

    Последние новости

    11:53

    NetBlocks: В Иране интернет-соединение может отсутствовать еще несколько недель

    В регионе
    11:40

    В Азербайджане местами усилился ветер, в горных районах идет снег

    Экология
    11:34

    На фоне протестов в Иране началось экстренное заседание парламента

    В регионе
    11:23

    Иранцы демонтировали вывеску консульства в Милане

    В регионе
    11:19

    "Рома" продлит контракт с капитаном команды

    Футбол
    11:03

    Правительственные силы Йемена взяли под контроль южные и восточные провинции страны

    Другие страны
    10:46

    СМИ: В Иране против протестующих используются лазеры

    В регионе
    10:41

    Иранский судья: "Чемпионат Азербайджана по борьбе организован на очень высоком уровне"

    Индивидуальные
    10:40

    Главы МИД стран ОИС приняли резолюцию по поддержке территориальной целостности Сомали

    Внешняя политика
    Лента новостей