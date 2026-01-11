В Азербайджане местами усилился ветер, в горных районах идет снег

В ряде районов Азербайджана наблюдаются осадки и ветер, в горных районах идет снег.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, высота снежного покрова в Загатале (Алибей) составила 27 см, в Гахе - 15 см, в Губе - 11 см, в Гусаре - 8 см, в Гедабейе - 4 см, в Садараке - 3 см, в Шахдаге и Дашкесане - 2 см, в Халтане и Шеки (Кишчай) - 1 см.

Северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове усилился до 21 м/с, в Мингячевире - до 18 м/с, в Гобустане - до 16 м/с.

В Нахчыване, Шаруре, Джульфе, Дашкесане, Гёйгёле, Балакене, Гахе, Загатале, Габале, Шеки, Шемахе, Гобустане, Губе, Гусаре, Гёйчае, Кюрдамире, Сабирабаде, Билясуваре, Лерике наблюдается туман, дальность видимости снизилась до 500 метров.