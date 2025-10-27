СМИ: Одна тыс. человек эвакуированы с базы в Гуантанамо из-за урагана

Около 1 тыс. сотрудников Министерства войны США, родственников военных, а также подрядчиков были эвакуированы с военно-морской базы США в Гуантанамо на Кубе в прошедшие выходные в связи с приближающимся ураганом "Мелисса".

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По данным издания, покинувших Гуантанамо временно разместили на базе ВМС в Пенсаколе (штат Флорида). Там они будут оставаться в ближайшие две недели.

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Мелисса" достиг пятой (высшей) категории по шкале Саффира - Симпсона, сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами. По его данным, ураган движется на запад со скоростью 6 км/ч. Максимальная скорость ветра в его пределах достигает 72,2 м/с.

Ранее сообщалось, что в связи с приближением урагана проводится эвакуация населения на Ямайке, в том числе в ее столичном регионе, и на востоке Кубы.