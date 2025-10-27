Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    СМИ: Одна тыс. человек эвакуированы с базы в Гуантанамо из-за урагана

    Другие страны
    • 27 октября, 2025
    • 23:14
    СМИ: Одна тыс. человек эвакуированы с базы в Гуантанамо из-за урагана

    Около 1 тыс. сотрудников Министерства войны США, родственников военных, а также подрядчиков были эвакуированы с военно-морской базы США в Гуантанамо на Кубе в прошедшие выходные в связи с приближающимся ураганом "Мелисса".

    Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

    По данным издания, покинувших Гуантанамо временно разместили на базе ВМС в Пенсаколе (штат Флорида). Там они будут оставаться в ближайшие две недели.

    Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Мелисса" достиг пятой (высшей) категории по шкале Саффира - Симпсона, сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами. По его данным, ураган движется на запад со скоростью 6 км/ч. Максимальная скорость ветра в его пределах достигает 72,2 м/с.

    Ранее сообщалось, что в связи с приближением урагана проводится эвакуация населения на Ямайке, в том числе в ее столичном регионе, и на востоке Кубы.

    Гуантанамо Куба Ураган "Мелисса"
    Видео
    KİV: "Melissa" qasırğasına görə 1 000 nəfər Quantanamo bazasından təxliyə edilib

    Последние новости

    00:00

    Минуло пять лет со дня очередного теракта в Барде, совершенного Арменией

    Внутренняя политика
    23:56

    На западе Турции произошло сильное землетрясение

    В регионе
    23:50

    Брюссель ускорит создание "стены дронов" из-за инцидентов с метеозондами в Литве

    Другие страны
    23:33

    СМИ: Импорт Индией нефти из США в октябре достиг максимума

    Другие страны
    23:14

    СМИ: Одна тыс. человек эвакуированы с базы в Гуантанамо из-за урагана

    Другие страны
    23:03

    Румыния и Украина обсудили пути расширения военного сотрудничества

    Другие страны
    22:50

    "Лукойл" планирует продать свои зарубежные активы на фоне санкций

    В регионе
    22:35

    Действующий президент Кот-д'Ивуара переизбран на 4-й срок

    Другие страны
    22:32

    Азербайджанский борец взял бронзу чемпионата мира в Сербии

    Индивидуальные
    Лента новостей