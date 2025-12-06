В Турции школьники госпитализированы с признаками пищевого отравления

В турецком городе Шанлыурфа школьники были госпитализированы с признаками пищевого отравления.

Как сообщает Report со ссылкой на HaberGlobal, инцидент был зафиксирован в одной из школ района Халилые.

По предварительной информации, 25 учеников почувствовали себя плохо после того, как во время обеда получили в школе сэндвичи и суп. Учителя сразу сообщили о происшествии в службу скорой помощи.

На место прибыли бригады скорой помощи, которые доставили детей в больницы. По факту инцидента проводится расследование.