В Турции школьники госпитализированы с признаками пищевого отравления
В регионе
- 06 декабря, 2025
- 02:03
В турецком городе Шанлыурфа школьники были госпитализированы с признаками пищевого отравления.
Как сообщает Report со ссылкой на HaberGlobal, инцидент был зафиксирован в одной из школ района Халилые.
По предварительной информации, 25 учеников почувствовали себя плохо после того, как во время обеда получили в школе сэндвичи и суп. Учителя сразу сообщили о происшествии в службу скорой помощи.
На место прибыли бригады скорой помощи, которые доставили детей в больницы. По факту инцидента проводится расследование.
