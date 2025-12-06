İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Şanlıurfada 25 şagird qidadan zəhərlənib

    Region
    • 06 dekabr, 2025
    • 02:02
    Şanlıurfada 25 şagird qidadan zəhərlənib

    Türkiyənin Şanlıurfa şəhərində qidadan zəhərlənən şagirdlər xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

    "Report" "HaberGlobal"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Haliliye rayonunda yerləşən orta məktəblərin birində baş verib.

    Belə ki, 25 şagird nahar vaxtı məktəbdə paylanan sendviç və şorbanı qəbul etdikdən sonra özlərini pis hiss ediblər. Bundan sonra müəllimlər hadisə barədə təcili yardım xidmətinə məlumat veriblər.

    Hadisə yerinə gələn təcili tibbi yardım avtomobilləri şagirdləri xəstəxanalara çatdırıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    məktəb Qida Zəhərlənmə
