    Braziliya yığmasının sabiq hücumçusu A Seriyasında klubunu dəyişə bilər

    Futbol
    • 30 dekabr, 2025
    • 15:56
    Braziliya yığmasının sabiq hücumçusu, hazırda "Atletiko Mineyro"nun formasını geyinən Halk A Seriyasında klubunu dəyişə bilər.

    "Report" Braziliya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, 39 yaşlı forvardın transferində "Botafoqo" maraqlıdır.

    Artıq tərəflər arasında danışıqlara start verilib. Halkın "Atletiko Minyero" ilə müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin qışına qədər nəzərdə tutulub.

    Qeyd edək ki, hücumçu bu mövsüm meydana çıxdığı 61 oyunda 21 qola, 8 məhsuldar ötürməyə imza atıb. "Transfermarkt" portalı futbolçunu 1,2 milyon avro dəyərində qiymətləndirir.

    Halk Braziliya millisi "Atletiko Mineyro" "Botafoqo"

