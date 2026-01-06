İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Qusarda 56 yaşlı qadın dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    06 yanvar, 2026
    • 15:18
    Qusarda 56 yaşlı qadın dəm qazından boğularaq ölüb

    Qusarda 56 yaşlı qadın dəm qazından boğularaq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, yanvarın 5-i saat 10 radələrində Balaqusar kənd sakini 1970-ci il təvəllüdlü Sahibə Qurban qızı Əmiraslanovanın üzərində zorakılıq əlamətləri görünməyən meyiti yaşadığı evin hamam otağında tapılıb.

    Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.

    Qusar dəm qazı
    В Гусаре 56-летняя женщина скончалась от отравления угарным газом

