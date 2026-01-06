В Гусаре 56-летняя женщина скончалась от отравления угарным газом
Происшествия
- 06 января, 2026
- 15:37
В Гусаре 56-летняя женщина скончалась от отравления угарным газом.
Как сообщает Report, 5 января в ванной комнате частного дома было обнаружено тело жительницы села Балагусар Сахибы Амираслановой 1970 года рождения.
По факту в районной прокуратуре проводится расследование.
В Гусаре 56-летняя женщина скончалась от отравления угарным газомПроисшествия
