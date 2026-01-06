Bir sıra ölkələrin Baş Qərargah rəisləri Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Digər ölkələr
    • 06 yanvar, 2026
    • 15:12
    Bir sıra ölkələrin Baş Qərargah rəisləri Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərini və onların həyata keçirilməsi mexanizmlərini müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi general Fabyen Mandon "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, görüşdə Böyük Britaniya, Ukrayna və ABŞ-nin Baş Qərargah rəisləri iştirak ediblər:

    "Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri və onların həyata keçirilməsi mexanizmləri videokonfrans formatında müzakirələrimizin əsas mövzusu olub".

    F.Mandon qeyd edib ki, ABŞ ilə əməkdaşlıq çərçivəsində artıq bir neçə aydır aparılan hərbi iş qitədə davamlı sülhün bərqərar edilməsinə yönəlmiş siyasi səyləri dəstəkləyir.

    Ukrayna koalisiya Təhlükəsizlik zəmanəti
    Начальники Генштабов ряда стран обсудили гарантии безопасности для Украины
    Several countries' Chiefs of Staff discuss security guarantees for Ukraine

