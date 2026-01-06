Начальники Генштабов ряда стран обсудили гарантии безопасности для Украины

Начальники Генеральных штабов ряда стран обсудили гарантии безопасности для Украины и механизмы их реализации.

Как передает Report, об этом заявил начальник Генштаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон в соцсети Х.

По словам Мандона, во встрече участвовали начальники Генштабов Франции, Великобритании, Украины, США.

"Гарантии безопасности для Украины и механизмы их реализации стали центральной темой наших обсуждений в формате видеоконференции", - написал он.

По его словам, проводимая уже на протяжении нескольких месяцев военная работа в рамках коалиции и во взаимодействии с США поддерживает политические усилия, направленные на установление прочного мира в континенте.