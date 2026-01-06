Начальники Генштабов ряда стран обсудили гарантии безопасности для Украины

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 06 января, 2026
    • 14:52
    Начальники Генеральных штабов ряда стран обсудили гарантии безопасности для Украины и механизмы их реализации.

    Как передает Report, об этом заявил начальник Генштаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон в соцсети Х.

    По словам Мандона, во встрече участвовали начальники Генштабов Франции, Великобритании, Украины, США.

    "Гарантии безопасности для Украины и механизмы их реализации стали центральной темой наших обсуждений в формате видеоконференции", - написал он.

    По его словам, проводимая уже на протяжении нескольких месяцев военная работа в рамках коалиции и во взаимодействии с США поддерживает политические усилия, направленные на установление прочного мира в континенте.

    Bir sıra ölkələrin Baş Qərargah rəisləri Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edib
    Several countries' Chiefs of Staff discuss security guarantees for Ukraine

