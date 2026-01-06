Xırdalanda 33 yaşlı kişi dəm qazından zəhərlənərək ölüb
Hadisə
- 06 yanvar, 2026
- 15:21
Xırdalanda 33 yaşlı kişi dəm qazından zəhərlənib.
"Report" xəbər verir ki, yanvarın 5-i saat 22 radələrində Xırdalan şəhər sakini 1993-cü il təvəllüdlü Turan İlham oğlu Xəlilli yaşadığı evdə dəm qazından ölüb.
Araşdırmalar aparılır.
Son xəbərlər
15:57
Rəy
İlham Əliyevin ismarışı - yeni dünya düzənində güclü və haqlı davranış - ŞƏRHAnalitika
15:57
"Azercell"dən "iPhone" kampaniyasıBiznes
15:55
Bir ekosistemi ötən ili yeniliklər və yüksək performansla bitirdiMaliyyə
15:54
Yaponiya klubu "Turan Tovuz"un futbolçusunu heyətinə qatıbFutbol
15:54
"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
15:52
Foto
Video
Qazaxda evdə partlayış olub, xəsarət alan varHadisə
15:51
"Barselona" İngiltərə klubunun futbolçusunu transfer etmək istəyirFutbol
15:40
Azərbaycanda dövlət qurumlarını hədəfə alan bloklanmış elektron poçt sayı ötən rüb 6 dəfə artıbİKT
15:37