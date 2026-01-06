Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Хырдалане мужчина погиб в результате отравления угарным газом

    Происшествия
    • 06 января, 2026
    • 15:44
    В Хырдалане мужчина погиб в результате отравления угарным газом

    В Хырдалане 33-летний мужчина скончался, отравившись угарным газом.

    Как сообщает Report, 5 января житель Хырдалана Халилли Туран Ильхам оглу 1993 г.р. умер от отравления угарным газом в собственном доме.

    По факту ведется расследование.

