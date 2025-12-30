İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    30 dekabr, 2025
    15:46
    FHN: Bu ilin 9 ayında 158 təbii mənşəli hadisədə üç nəfər ölüb

    Bu ilin 9 ayı ərzində ərzində ölkədə 158 təbii mənşəli hadisə qeydə alınmış və nəticədə üç nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2025-ci ilin 9 ayı üzrə statistik məlumatlarında qeyd olunub.

    Bildirilib ki, hadisələrin 17-si güclü külək, 56-sı yanğın, 2-si dolu, 8-i güclü qar, 7-si güclü duman səbəbindən olub.

    Eyni zamanda, təhlükəli geoloji 3, təhlükəli geofiziki 64 hadisə qeydə alınıb.

    təbii mənşəli hadisə FHN

