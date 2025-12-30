FHN: Bu ilin 9 ayında 158 təbii mənşəli hadisədə üç nəfər ölüb
- 30 dekabr, 2025
- 15:46
Bu ilin 9 ayı ərzində ərzində ölkədə 158 təbii mənşəli hadisə qeydə alınmış və nəticədə üç nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2025-ci ilin 9 ayı üzrə statistik məlumatlarında qeyd olunub.
Bildirilib ki, hadisələrin 17-si güclü külək, 56-sı yanğın, 2-si dolu, 8-i güclü qar, 7-si güclü duman səbəbindən olub.
Eyni zamanda, təhlükəli geoloji 3, təhlükəli geofiziki 64 hadisə qeydə alınıb.
